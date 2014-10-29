مقدمة 1-ارتفاع أرباح إعمار العقارية في الربع/3 برغم هبوط الايرادات

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دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية الشركة المشيدة لأطول برج في العالم اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 21 بالمئة.

جاءت الزيادة برغم تراجع الايرادات بسبب ثاني انخفاض فصلي على التوالي في مبيعات المساكن مع ظهور مزيد من الدلائل في السوق العقارية بالامارة على أن النمو الكبير في الأسعار في الآونة الأخيرة بدأ ينحسر.

ولم تذكر الشركة التي تملك فيها الحكومة 31.2 بالمئة تفسيرا لارتفاع الأرباح.

وقالت الشركة التي مقرها دبي في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 701 مليون درهم (191 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول.

وبالمقارنة كانت أرباح الفترة نفسها قبل عام 581 مليون درهم.

كانت مؤسسة سيكو البحرين توقعت أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة 762.4 مليون درهم.

وبلغت الإيرادات 1.98 مليار درهم انخفاضا من 2.35 مليار قبل عام.