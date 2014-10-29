مقدمة 1-نمو صافي ربح اتصالات في الربع/3 بدعم الإمارات والمغرب

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من مات سميث

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) اليوم الأربعاء عن زيادة 22 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام حيث حصلت الأرباح على دعم من زيادة الدخل محليا وانخفاض الضرائب واستحواذ الشركة على حصة مسيطرة في اتصالات المغرب.

وحقق المحتكر السابق لقطاع الاتصالات المحلي والذي يعمل في 19 بلدا في أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا 2.22 مليار درهم (598.97 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 من سبتمبر أيلول.

وبالمقارنة كانت الأرباح قبل عام 1.83 مليار درهم.

وبلغ متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم بشأن الأرباح الفصلية لثاني أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية 2.65 مليار درهم في المتوسط.

وبلغت الإيرادات الفصلية 13.2 مليار درهم ارتفاعا من 9.59 مليار درهم قبل عام.

وزادت إيرادات العمليات المحلية في الربع الثالث عشرة بالمئة إلى 6.8 مليار درهم في حين بلغت إيرادات العمليات الخارجية 48 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة ارتفاعا من 35 بالمئة قبل عام.