صافي ربح إعمار مولز يقفز 55% في الربع/3

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت مجموعة إعمار مولز في دبي التابعة لإعمار العقارية اليوم الخميس نمو صافي ربحها 55.2 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وحققت المجموعة العاملة في أنشطة التجزئة والمتاجر والتي أدرجت في بورصة دبي في أكتوبر تشرين الأول أرباحا بلغت 321.18 مليون درهم (87.5 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 206.97 مليون قبل عام.

وزادت الإيرادات الفصلية إلى 649.88 مليون درهم من 542.74 مليون قبل عام.