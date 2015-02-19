صافي ربح دو الإماراتية ينخفض 10% في الربع‭/‬4

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة دو ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات انخفاضا نسبته عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 لتأني النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الشركة 512.7 مليون درهم (139.59 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 570.3 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا فصلية بقيمة 586.7 مليون درهم.

وبلغ ربح الشركة في 2014 بأكمله 2.11 مليار درهم ارتفاعا من 1.99 مليار في 2013.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)