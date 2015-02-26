أرباح اتصالات الاماراتية تقفز 45% في الربع/4 لكنها دون التوقعات

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) اليوم الخميس عن زيادة 45 بالمئة في أرباح الربع الرابع من 2014 إذ عزز استحواذ الشركة الاماراتية على حصة أغلبية في اتصالات المغرب أرباحها لكنها جاءت دون توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الشركة التي تعمل في 19 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا 2.10 مليار درهم (572 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقارن هذا مع أرباح بلغت 1.45 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ متوسط الربح الفصلي لاتصالات 2.43 مليار درهم. واتصالات ثاني أكبر شركة في قطاع الاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية.

واقترحت الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.35 درهم للسهم عن النصف الثاني من 2014 دون تغيير عن الفترة المقابلة من العام السابق. وعن عام 2014 بالكامل ستدفع الشركة 0.70 درهم للسهم وعشرة في المئة أسهم منحة.

وبلغ صافي الربح السنوي 8.9 مليار درهم ارتفاعا من 7.1 مليار درهم في 2013.

(الدولار = 3.6729 درهم اماراتي)