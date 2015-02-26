مقدمة 1-قفزة في أرباح اتصالات الاماراتية في الربع/4 لكنها دون التوقعات

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من مات سميث

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) اليوم الخميس عن قفزة بلغت 47 بالمئة في أرباح الربع الرابع من 2014 إذ عزز استحواذ الشركة الاماراتية على حصة أغلبية في اتصالات المغرب وانخفاض الضرائب ومخصصات خفض القيمة أرباحها لكنها جاءت دون توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الشركة التي تعمل في 19 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا 2.14 مليار درهم (582.7 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقارن هذا مع أرباح بلغت 1.45 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ متوسط الربح الفصلي لاتصالات 2.43 مليار درهم. واتصالات ثاني أكبر شركة في قطاع الاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية.

وبلغ صافي الربح السنوي 8.89 مليار درهم في 2014 ارتفاعا من 7.08 مليار درهم في 2013.

ودفعت الشركة ضرائب 5.33 مليار درهم للحكومة الاماراتية العام الماضي. ويقارن هذا مع 6.12 مليار سددتها في 2013.