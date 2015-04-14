صافي ربح ديار الإماراتية يرتفع 6% في الربع/1

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة ديار للتطوير في دبي اليوم الثلاثاء أنها حققت زيادة نسبتها ستة بالمئة في صافي ربح الربع الأول.

وقالت ديار - التي كانت إحدى أشد الشركات تضررا من انهيار السوق العقارية في الامارة في 2009-2011 - في بيان إن أرباحها الفصلية بلغت 55.2 مليون درهم (15.03 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 من مارس اذار وذلك مقارنة مع 52.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014.