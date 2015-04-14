صافي ربح ديار الإماراتية يرتفع 6% في الربع/1
دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة ديار للتطوير في دبي اليوم الثلاثاء أنها حققت زيادة نسبتها ستة بالمئة في صافي ربح الربع الأول.
وقالت ديار - التي كانت إحدى أشد الشركات تضررا من انهيار السوق العقارية في الامارة في 2009-2011 - في بيان إن أرباحها الفصلية بلغت 55.2 مليون درهم (15.03 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 من مارس اذار وذلك مقارنة مع 52.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014.
كان بنك سيكو الاستثماري البحريني قد توقع أن تبلغ الأرباح الفصلية لديار 23.4 مليون درهم.
ولم تفصح ديار عن إيراداتها في الربع الأول.
(الدولار = 3.6726 درهم) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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