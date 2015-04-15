مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك دبي الإسلامي 34% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

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من توم أرنولد

دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي في دولة الإمارات اليوم الأربعاء عن زيادة 33.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين مع نمو الدخل من التمويل الاسلامي والاستثمار وتراجع خسائر القروض الرديئة.

وذكر البنك في بيان أن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 816.7 مليون درهم (222.4 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 610.1 مليون قبل عام.

وتجاوزت النتائج توقعات اثنين من المحللين. فقد توقعت المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ صافي الأرباح الفصلية للبنك 751.21 مليون درهم بينما توقع اتش.اس.بي.سي وصوله إلى 677 مليونا.

وزاد الدخل من التمويل الاسلامي والصفقات الاستثمارية 24.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بينما نما الدخل من العمولات والرسوم والصرف الأجنبي 18.8 بالمئة خلال نفس الفترة.

واستفاد البنك أيضا في الفصول الماضية من تراجع تكاليف انخفاض القيمة وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المحلي.

واستمر هذا الاتجاه في الربع الأول مع تراجع خسائر انخفاض القيمة إلى 136 مليون درهم منخفضة 30 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.