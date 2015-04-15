إعمار الإماراتية تتوقع ربحا يتجاوز توقعات السوق في 2015

دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - أظهر عرض خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة إعمار العقارية في دبي أن الشركة تتوقع ربحا صافيا 3.695 مليار درهم (1.01 مليار دولار) في العام 2015.

وتشير بيانات لخدمة ايكون التابعة لتومسون رويترز إلى أن هذه التقديرات أعلى من متوسط توقعات ثمانية محللين بربح صاف للعام الحالي قدره 3.366 مليار درهم.