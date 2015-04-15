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إعمار الإماراتية تتوقع ربحا يتجاوز توقعات السوق في 2015

Wed Apr 15, 2015 1:40pm GMT
 
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دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - أظهر عرض خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة إعمار العقارية في دبي أن الشركة تتوقع ربحا صافيا 3.695 مليار درهم (1.01 مليار دولار) في العام 2015.

وتشير بيانات لخدمة ايكون التابعة لتومسون رويترز إلى أن هذه التقديرات أعلى من متوسط توقعات ثمانية محللين بربح صاف للعام الحالي قدره 3.366 مليار درهم.

كانت إعمار المملوكة بنسبة 29 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قد حققت ربحا سنويا 3.29 مليار درهم في العام الماضي ارتفاعا من 2.57 مليار درهم في 2013. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
 