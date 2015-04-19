Sat 24 Dec 2016 | 12:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو أرباح اتصالات الإماراتية 7.6% في الربع/1

Sun Apr 19, 2015 9:17am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) المدرجة في بورصة أبوظبي اليوم الأحد نمو صافي أرباحها 7.6 بالمئة في الربع الأول.

وبلغت الأرباح الصافية للشركة 2.18 مليار درهم (593.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل 2.02 مليار قبل عام.

وتعمل اتصالات في 19 دولة في الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا.

وكان محللان استطلعت رويترز أراءهما توقعا أن تحقق اتصالات أرباحا فصلية بين 2.16 مليار و2.47 مليار درهم.

وبلغت إيرادات اتصالات في الربع الأول 12.91 مليار درهم ارتفاعا من 9.9 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 