مقدمة 1-نمو أرباح اتصالات الإماراتية 7.6% في الربع/1

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من ماثيو سميث

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت اتصالات المدرجة في أبوظبي اليوم الأحد تحقيق زيادة 7.6 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام حيث ساعدها شراء حصة أغلبية في اتصالات المغرب على زيادة الإيرادات بمقدار الثلث تقريبا وقاعدة مشتركيها بمقدار الخمس.

وحققت اتصالات التي تعمل في 19 بلدا بأنحاء الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا ربحا صافيا بلغ 2.18 مليار درهم (593.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار حسبما ذكرت الشركة في بيان وذلك مقابل 2.02 مليار درهم قبل عام.

وتوقع محللان استطلعت رويترز آراءهما أن تحقق ثاني أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية ربحا فصليا بين 2.16 و2.47 مليار درهم.

وبلغت إيرادات محتكر الاتصالات الإماراتي السابق 12.91 مليار درهم ارتفاعا من 9.9 مليار قبل عام.

وزادت الإيرادات السنوية 11 بالمئة إلى 7.2 مليار درهم في حين قفزت الإيرادات الدولية 69 بالمئة إلى 5.6 مليار درهم.

وترجع الزيادة الدولية إلى دمج نتائج اتصالات المغرب بعد أن اشترت اتصالات 53 بالمئة في الشركة مقابل 4.14 مليار يورو في مايو أيار الماضي إضافة إلى زيادة دخل أنشطة اتصالات في نيجيريا وأفغانستان.