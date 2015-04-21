نمو صافي ربح بنك أبوظبي التجاري العائد للمساهمين 31% في الربع/1
دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحه 31 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي متجاوزا توقعات المحللين.
وقال رابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية بالإمارات العربية المتحدة في بيان إنه حقق ربحا صافيا عائدا للمساهمين بلغ 1.25 مليار درهم (340.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 953 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014.
كان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي ربح البنك 1.08 مليار درهم في المتوسط في الربع الأول.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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