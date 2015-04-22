صافي ربح داماك العقارية الإماراتية ينخفض 38% في الربع‭/‬1

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة داماك العقارية ومقرها دبي انخفاضا نسبته 38 بالمئة في صافي ربح الربع الاول من العام رغم ارتفاع الإيرادات وذلك بسبب تسجيل مكاسب استثنائية في الربع المقابل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان التي أدرجت أسهمها في دبي في يناير كانون الثاني إنها سجلت أرباحا صافية بقيمة 792.9 مليون درهم (215.87 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار.

ويقارن ذلك مع 1.28 مليار درهم في الربع المقابل من 2014 عندما سجلت أرباحا تقارب تلك القيمة من الاستثمار في شركة زميلة.

وبلغت الإيرادات الفصلية 1.79 مليار درهم مقابل 573 ألفا قبل عام.

وقالت داماك إنها ستوزع أرباحا نقدية على دفعتين على الأقل خلال 2015 تشمل دفعة مرحلية بنسبة عشرة بالمئة تليها دفعة نهائية بنسبة 15 بالمئة من رأس المال.