نمو صافي ربح بنك الخليج الأول 7% في الربع/1 دون التوقعات

أبوظبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك الخليج الأول - ثالث أكبر البنوك الإماراتية من حيث الأصول - اليوم الأربعاء نموا نسبته سبعة بالمئة في صافي ربح الربع الأول لكنه جاء دون التوقعات.

وقال البنك في بيان عبر البريد الالكتروني إنه حقق ربحا صافيا 1.42 مليار درهم (386.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 من مارس اذار مقارنة مع 1.33 مليار درهم قبل عام.