نمو صافي ربح دبي للاستثمار 6.5% في الربع/1

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - قالت دبي للاستثمار اليوم الأربعاء إن صافي ربحها في الربع الأول من العام ارتفع 6.5 بالمئة مدعوما بأنشطتها في قطاعي العقارات والصناعات التحويلية.

وأضافت دبي للاستثمار أنها حققت صافي ربح قدره 282 مليون درهم (76.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 265 مليون درهم في الربع الأول من 2014.

وتملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة حصة قدرها 11.5 بالمئة في دبي للاستثمار.

وقال خالد بن كلبان الرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار في بيان إن أنشطة الشركة في قطاعي العقارات والصناعات التحويلية شهدت اتجاهات إيجابية ومن المتوقع أن تواصل الأنشطة في القطاعين نموها خلال العام الحالي.