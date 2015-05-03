بيان: صافي ربح إعمار العقارية في دبي 1.03 مليار درهم في الربع/1

دبي 3 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج شركة إعمار العقارية في دبي -التي شيدت أعلى برج في العالم- اليوم الأحد نمو أرباح الربع الأول سبعة في المئة.

وأعلنت الشركة التي تمتلك فيها حكومة دبي حصة أقلية أن صافي ارباحها بلغ 1.03 مليار درهم (280.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس أذار.

وبلغت أرباح إعمار في الربع المقابل من العام الماضي 957 مليون درهم. وسجلت أرباح إعمار ارتفاعا على مدى سبعة فصول سابقة.

وتوقع بنك سيكو البحريني ان تحقق إعمار أرباحا فصلية قدرها 856.8 مليون درهم.

وبلغت ايرادات إعمار في الربع الأول 3.01 مليار درهم ارتفاعا من 2.39 مليار درهم قبل عام.

وطرحت إعمار حصة 15.4 في المئة من أسهم وحدتها لمراكز التسوق في سبتمبر ايلول الماضي.

(الدولار= 3.6730 درهم إماراتي)