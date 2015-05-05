مقدمة 2-أرباح دانة غاز الإماراتية تهوي 73% في الربع/1 بسبب النفط

(لاضافة تفاصيل عن مشروع الزوراء)

القاهرة 5 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة دانة غاز الإماراتية اليوم الثلاثاء تراجع صافي أرباح الربع الأول من العام 73.3 بالمئة بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز ولكن الشركة قالت إنها تمضي قدما في مشروع بحري للغاز في سوقها المحلية.

وقالت الشركة التي مقرها الشارقة وتعمل في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق شبه المستقل - في بيان إنها حققت 12 مليون دولار أرباحا صافية في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 45 مليون دولار قبل عام.

وأضافت دانة غاز أن مستحقاتها لدى مصر بلغت 243 مليون دولار ولدى كردستان العراق 770 مليون دولار حتى 31 مارس آذار.

وأضافت أن أعمال ما قبل التدشين بدأت في مشروع الزوراء للغاز الطبيعي في الإمارات. ومن المتوقع أن ينتج حقل الزوراء البحري ما يصل إلى 6650 برميلا يوميا من المكافئ النفطي ومن المقرر بدء المبيعات منه في منتصف 2015.