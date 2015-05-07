صافي ربح طيران الإمارات يقفز 40% في 2014 مع انخفاض سعر النفط

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - أعلنت طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لدبي اليوم الخميس عن قفزة 40 بالمئة في صافي الربح السنوي بفضل وفورات من هبوط أسعار النفط.

وأبلغ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة مؤتمرا صحفيا أن شركة الطيران التي تعد من أكبر شركات الرحلات الدولية في العالم حققت ربحا بلغ 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار.

وقال الشيخ أحمد إن تراجع أسعار النفط وفر نحو ملياري درهم على الشركة في السنة المالية.

وقالت أكبر شركة مشترية للطائرة العملاقة ايرباص ايه380 إن أرباح مجموعة طيران الإمارات الأوسع نطاقا والتي تضم ذراع خدمات الطيران دناتا زادت 34 بالمئة إلى 5.5 مليار درهم.