نمو صافي ربح العربية للطيران 9% في الربع/1 لكن دون التوقعات

دبي 10 مايو أيار (رويترز) - أعلنت الناقلة الاقتصادية العربية للطيران اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام تسعة بالمئة مع نمو أعداد المسافرين على رحلات شركة الخطوط الجوية الإماراتية الوحيدة المدرجة.

وقالت الشركة التي مقرها الشارقة في بيان إن صافي الربح بلغ 78.1 مليون درهم (21.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 71.7 مليون في الفترة المماثلة من 2014.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن تحقق العربية للطيران ربحا قدره 95 مليون درهم في الربع الأول.

وأقلت الشركة 1.8 مليون مسافر في الربع الأول من 2015 بزيادة عشرة بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت الإيرادات الفصلية 886 مليون درهم ارتفاعا من 826.6 مليون درهم قبل عام.

وألقت العربية للطيران باللوم على التحوط في سعر الوقود عندما أعلنت تراجع صافي ربح الربع الأخير من 2014 بنسبة 30 بالمئة لكنها قالت حينها إنها ستستعيد مزايا التحوط في سعر الوقود لاحقا.