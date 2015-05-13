مقدمة 1-أرابتك الإماراتية تتحول لتكبد خسائر صافية في الربع‭/‬1 مخالفة التوقعات

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دبي 13 مايو أيار (رويترز) - تحولت أرابتك القابضة للبناء أكبر شركة إنشاءات في دبي لتكبد خسائر صافية في الربع الأول من العام بفعل زيادة التكلفة وجاءت النتائج مخالفة لتوقعات المحللين.

وقالت أرابتك في بيان لبورصة دبي اليوم الأربعاء إنها سجلت خسائر صافية بقيمة 279.82 مليون درهم (76.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار مقارنة مع أرباح بقيمة 137.89 مليون درهم قبل عام.

وجاءت النتائج دون توقعات إثنين من المحللين استطلعت رويترز اراءهما. وتوقع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن تسجل ارابتك أرباحا فصلية بقيمة 95 مليون درهم فيما توقع بنك سيكو البحريني أرباحا قدرها 20.2 مليون درهم.

وهوت أسهم ارابتك بما يصل إلى 7.1 في المئة إلى 2.37 درهم للسهم في التعاملات الصباحية في سوق دبي المالي.

وعانت الشركة من مشاكل كبير على صعيد الإدارة في العام الماضي بلغت ذروتها باختيار رجل الاعمال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي كرئيس لمجلس إدارتها في الاسبوع الماضي.

ويخلف الرميثي خادم عبد الله القبيسي الذي لم يجر تجديد عضويته في مجلس إدارة الشركة.

ويأتي رحيل القبيسي بعد استقالة حسن اسميك من منصب الرئيس التنفيذي في يونيو حزيران الماضي اثر خلاف بينه وبين آبار للاستثمار المساهم الرئيسي في ارابتك.

وذكرت الشركة في بيانها ان التكاليف المباشرة لارابتك بلغت 1.93 مليار درهم في الربع الأول بزيادة 28 في المئة عنها قبل عام وارتفعت الايرادات هامشيا بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.79 مليار درهم.