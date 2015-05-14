صافي ربح دريك آند سكل الإماراتية ينخفض 38% في الربع‭/‬1

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - سجلت شركة دريك آند سكل الإماراتية للمقاولات انخفاضا نسبته 38 بالمئة في صافي ربح الربع الأول بفعل تراجع الإيرادات لتخالف النتائج متوسط توقعات المحللين وحذرت الشركة من أن المصاعب في السوق السعودية قد تؤثر على الأداء التشغيلي للعام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي الربح بلغ 25.1 مليون درهم (6.83 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار مقابل 40.3 مليون درهم قبل عام.

وتوقع بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 38 مليون درهم في الربع الأول.

وقالت الشركة في البيان "على الرغم من التقلبات السائدة في بعض الأسواق الإقليمية وأزمة السيولة ضمن قطاعاتنا الرئيسية نواصل الحفاظ على مستويات ربحية مستدامة."

وأضافت "لا نزال نواجه بعض العوائق التشغيلية الرئيسية ضمن السوق السعودية والتي نتوقع أن تؤثر على أدائنا التشغيلي خلال العام الجاري."

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)