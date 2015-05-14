صافي ربح الدار العقارية الإماراتية يقفز 36% في الربع‭/‬1

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - حققت الدار العقارية التي مقرها أبوظبي قفزة نسبتها 36 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مع تراجع التكاليف وارتفاع أرباح عمليات التأجير.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الأول بلغ 618 مليون درهم (168.3 مليون دولار).

وبالمقارنة بلغت الأرباح 453.4 مليون درهم في الربع المقابل من 2014. وسجلت الشركة نموا في أرباحها في ستة من الفصول السبعة الأخيرة.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق الدار أرباحا قدرها 509.2 مليون درهم.

وبلغت إيردات الربع الأول 1.38 مليار درهم انخفاضا من 1.72 مليار قبل عام لكن التكاليف المباشرة انخفضت مع ارتفاع هوامش الربح لتصل إلى 737.5 مليون درهم من 1.37 مليار.

وإلى جانب إنشاء العقارات وبيعها تعمل الدار في تأجير الوحدات السكنية ووحدات التجزئة والمكاتب ولديها محفظة تضم 2500 غرفة فندقية تقول إنها مصدر للإيرادات المتكررة.

وقفز إجمالي الربح من الأصول المدرة للإيرادات المتكررة 61 بالمئة في الربع الأول ليصل إلى 368 مليون درهم وقالت الدار إن ذلك كان أحد العوامل الدافعة لنمو صافي الربح.

وبلغت قيمة اتفاقات حجز قطع الأراضي والمبيعات العقارية 1.2 مليار درهم في الربع الأول. وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 47 بالمئة من 20 بالمئة قبل عام.

وقالت الدار إن إجمالي الديون انخفض في الربع الأول إلى 8.2 مليار درهم من 9.2 مليار بنهاية 2014 وذلك بعدما استلمت دفعة مستحقة من حكومة أبوظبي. وساعد ذلك الشركة على خفض نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 16 بالمئة من 25 بالمئة في نهاية العام الماضي.

ويملك صندوق مبادلة الحكومي حصة نسبتها 30 بالمئة في الدار العقارية بحسب بيانات لتومسون رويترز.