مقدمة 1-أرباح الدار العقارية الإماراتية تقفز بفضل عمليات التأجير

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من مات سميث

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - حققت الدار العقارية التي مقرها أبوظبي قفزة نسبتها 36 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مع تراجع التكاليف وارتفاع أرباح عمليات التأجير.

وعلاوة على بيع العقارات تحذو الدار حذو الشركات العقارية الأخرى في الإمارات مثل إعمار وتقوم بتنويع مصادر دخلها عن طريق الأنشطة ذات الإيرادات المنتظمة مثل تأجير الوحدات السكنية والمكاتب ووحدات التجزئة فضلا عن الفنادق ودور الضيافة.

وساهم ذلك في تخفيف التقلبات بالقطاع العقاري بالبلاد الذي تحول من الانتعاش إلى الركود ومن الركود إلى الانتعاش مرة أخرى وسجلت الآن الدار نموا في أرباحها في سبعة من الفصول الثمانية الأخيرة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الأول بلغ 618 مليون درهم (168.3 مليون دولار).

وبالمقارنة بلغت الأرباح 453.4 مليون درهم في الربع المقابل من 2014.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق الدار أرباحا قدرها 509.2 مليون درهم.