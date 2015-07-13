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ارتفاع صافي ربح ديار للتطوير بدبي 37.5% في الربع/2

Mon Jul 13, 2015 12:19pm GMT
 
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دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - قالت ديار للتطوير العقاري بدبي في بيان اليوم الإثنين إنها سجلت زيادة قدرها 37.5 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وسجلت ديار وهي إحدى الشركات التي تضررت بشدة من انهيار سوق العقارات في الإمارة في 2009-2011 ربحا فصليا بلغ 85.8 مليون درهم (23.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح قدره 62.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2014.

وتوقعت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) أن تحقق ديار أرباحا فصلية صافية قدرها 41.3 مليون درهم.

ولم تفصح ديار عن أي تفاصيل لنتائجها المالية في بيانها سوى رقم الأرباح الفصلية.

(الدولار= 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 