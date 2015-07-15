صافي ربح بنك المشرق في دبي يقفز 11% في الربع/2

دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر بنوك دبي من حيث حجم الأصول اليوم الأربعاء عن زيادة 11 في المئة في صافي ربح الربع الثاني.

وحقق البنك صافي ربح بلغ 649 مليون درهم في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران وفقا لحسابات رويترز مقابل 584.9 مليون درهم قبل عام.

ولم يقدم البنك تفاصيل نتائجه الفصلية في إفصاح نتائج النصف الأول لذا حسبت رويترز الأرقام عن الشهور الثلاثة مستخدمة البيانات المالية السابقة.

وفي النصف الأول من 2015 أعلن البنك أن صافي الربح بلغ 1.3 مليار درهم بارتفاع 11.6 في المئة عن العام السابق.

وأضاف البنك أنه خلال هذه الفترة حقق زيادة 12.7 في المئة في صافي دخل الفوائد و3.6 في المئة في دخل الرسوم والعمولات.