نمو صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 21% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

دبي 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء أن صافي ربحه زاد 21 بالمئة في الربع الثاني من العام متجاوزا بقليل توقعات المحللين.

وقال رابع أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية في بيان إن صافي ربحه العائد للمساهمين بلغ 1.28 مليار درهم (349 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع أرباح بلغت 1.06 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي ربح البنك 1.18 مليار درهم.