نمو صافي ربح الاتحاد الوطني الإماراتي 10% في الربع/2

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني المملوك بنسبة 50 بالمئة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الثاني من العام عشرة بالمئة وهو ما جاء دون توقعات المحللين بقليل.

وقال إشعار لبورصة أبوظبي إن خامس أكبر بنك بالبورصة من حيث الأصول حقق ربحا صافيا قدره 571 مليون درهم (155.48 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 520 مليون درهم قبل عام.

وقال البنك في إشعار منفصل إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 568 مليون درهم بزيادة عشرة بالمئة من 515.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في وقت سابق هذا الشهر أن يبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 587 مليون درهم.

وفي وقت سابق من الشهر أيضا قال بنك الاتحاد الوطني إنه فوض خمسة بنوك لتدبير قرض مجمع لأجل ثلاث سنوات قيمته 500 مليون دولار.