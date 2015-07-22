مصحح-ارتفاع أرباح إعمار مولز الإماراتية 43% في الربع/2

(لتصحيح بيانات معدلات تجديد عقود الإيجار في الفقرة الخامسة)

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت إعمار مولز ومقرها دبي اليوم الأربعاء عن قفزة 43 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وقالت الوحدة التابعة لإعمار العقارية في بيان إنها حققت 412 مليون درهم (112.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران. وبالمقارنة كان الربح 288 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

كان بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس توقع أن تحقق إعمار مولز 445 مليون درهم في الربع الثاني.

وبلغت الإيرادات الفصلية 727 مليون درهم بزيادة 11 بالمئة على أساس سنوي.

واستقبلت إعمار مولز نحو 62 مليون زائر في الأشهر الستة الأولى من 2015 بزيادة 11 بالمئة عنها قبل عام في حين زادت معدلات تجديد عقود الإيجار الأساسي بنسبة 30 بالمئة في النصف الأول من العام.

ولم تذكر الشركة تفاصيل أرقام الربع الثاني. وشهدت إعمار مولز 21 مليون زائر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتملك الشركة الأم إعمار العقارية 84.6 بالمئة من إعمار مولز بعد أن طرحت 15.4 بالمئة من وحدتها للاكتتاب العام في سبتمبر أيلول الماضي. وفي ذلك الوقت كان بيع الأسهم الذي بلغت قيمته 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) هو الأكبر في الخليج منذ 2008.