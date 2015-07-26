صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي يرتفع 8% في الربع/2
دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأحد زيادة ثمانية بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام مما توافق مع توقعات المحللين.
وقال البنك إنه حقق صافي ربح بلغ 1.45 مليار درهم (395 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى يونيو حزيران 2015 مقارنة مع أرباح قدرها 1.35 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوقع ستة محللين في استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق هذا الشهر صافي ربح عند 1.44 مليار درهم في المتوسط. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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