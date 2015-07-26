مقدمة 1-ارتفاع أرباح بنك الخليج الأول الإماراتي في الربع/2 مع زيادة الإقراض

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من توم أرنولد

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأحد زيادة ثمانية بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام مع ارتفاع الأداء بفعل نمو الإقراض الجديد وهبوط الديون المتعثرة.

وتأتي النتائج ضمن سلسلة بيانات مالية إيجابية للبنوك الإماراتية خلال الربع الثاني حيث سجلت ستة بنوك كبيرة ارتفاعا في الأرباح.

وقال بنك الخليج في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.45 مليار درهم (394.77 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى يونيو حزيران 2015 مقارنة مع أرباح قدرها 1.35 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت نتائج البنك متوافقة مع متوسط توقعات ستة محللين في استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق هذا الشهر عند 1.44 مليار درهم.

ونمت القروض والسلف 16 في المئة إلى 148.9 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران مقارنة مع 128.2 مليار درهم في الفترة المماثلة قبل عام.

وبالمقارنة زاد إجمالي القروض المصرفية في الإمارات 8.8 في المئة في يونيو حزيران مسجلا أعلى معدلاته هذا العام بحسب بيانات المصرف المركزي.