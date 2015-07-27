صافي ربح سوق دبي المالي يهبط 48% في الربع/2

27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج اليوم الاثنين هبوط صافي ربحها 48 بالمئة في الربع الثاني من العام مع نزول أحجام التداول في البورصة.

وقال بيان إن الشركة التي تدير سوق الأوراق المالية في دبي حققت أرباحا صافية بلغت 132.4 مليون درهم (36.05 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من صافي ربح قدره 252.5 مليون درهم قبل عام.

وبلغت الإيرادات الفصلية للشركة 178.1 مليون درهم مقابل 296.5 مليون قبل عام.

وعمولات التداول هي المصدر الرئيسي لدخل سوق دبي المالي وبلغت قيمة التعاملات في السوق خلال الأشهر الستة الأولى من العام 103 مليارات درهم انخفاضا من 237 مليار درهم في النصف الأول من 2014.

ونزل صافي ربح الشركة 57 بالمئة في النصف الأول إلى 200 مليون درهم.

وتملك حكومة دبي حصة أغلبية في سوق دبي المالي من خلال الشركة القابضة بورصة دبي.