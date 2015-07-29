أرامكس في دبي تتطلع لاستحواذات وارتفاع أرباح الربع/2

دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة أرامكس لخدمات النقل والشحن ومقرها دبي اليوم الأربعاء إنها تتطلع إلى عمليات استحواذ في النصف الثاني من العام وذلك بعد أن عزز نمو أنشطة التسوق عبر الانترنت صافي الربح في الربع الثاني.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي إنها تتطلع إلى شراء شركات "تشاطرنا القيم والتطلعات".

وأضافت أرامكس "لقد قمنا لهذه الغاية بتوفير خط ائتمان من اتحاد بنوك في الإمارات العربية المتحد." ولم تحدد ما هي الشركات التي تتطلع لشرائها أو حجم ما ستنفقه في عمليات الاستحواذ.

كانت أرامكس استحوذت على ميل كول الأسترالية في عام 2014.

وأعلنت الشركة عن زيادة 15 في المئة في صافي أرباح الربع الثاني إلى 92.6 مليون درهم (25.2 مليون دولار). ويزيد ذلك قليلا عن توقعات اثنين من المحللين.

وقالت الشركة إن ايرادات الربع الثاني زادت ستة في المئة على أساس سنوي إلى 967 مليون درهم.

وقال حسين هاشم المدير التنفيذي للشركة إن نمو الايرادات كان من الممكن أن يصل إلى عشرة في المئة لولا "تأثير تقلب أسعار العملات العالمية."

وأضاف "سنواصل مراقبة ومتابعة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية وضعف العملات الرئيسية في الفترة القادمة."