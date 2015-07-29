صافي ربح بنك دبي الإسلامي يقفز 35% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج بنك دبي الإسلامي وهو من أكبر المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمو صافي أرباحه 35 بالمئة في الربع الثاني من العام مع تقلص مخصصات القروض.

وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء إنه حقق أرباحا قدرها 902 مليون درهم (246 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 667.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2014.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك أرباحا قدرها 804 ملايين درهم.

واستفاد البنك في الفصول الأخيرة من انخفاض مخصصات انخفاض القيمة مع تحسن الاقتصاد المحلي. واستمر هذا الاتجاه في الربع الثاني مع تراجع خسائر انخفاض القيمة 12.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 140 مليون درهم.