أرباح بنك أبوظبي الوطني ترتفع 1% في الربع/2

أبوظبي 29 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأربعاء زيادة بلغت واحدا في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام متوافقا مع توقعات المحللين.

وقال البنك الذي تملك فيه حكومة أبوظبي حصة قدرها نحو 70 في المئة في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.45 مليار درهم (395 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من أرباح قدرها 1.43 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2014.