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هبوط صافي ربح دبي للاستثمار 58.6% في الربع/2

Wed Jul 29, 2015 1:06pm GMT
 
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دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - سجلت دبي للاستثمار انخفاضا بلغ 58.6 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام اليوم الأربعاء وفقا لحسابات رويترز وهو ما عزته الشركة إلى مكسب استثنائي في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت حسابات لرويترز بناء على بيانات مالية أن دبي للاستثمار التي تملك فيها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 11.5 في المئة حققت صافي ربح قدره 223.8 مليون درهم (60.93 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

ويقارن هذا مع أرباح بلغت 540.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2014 حينما عززت العائدات من بيع حصة في جلوبال فارما الأرباح. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 