مقدمة 1-هبوط صافي ربح دبي للاستثمار 58.6% في الربع/2

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دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - سجلت دبي للاستثمار انخفاضا بلغ 58.6 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام اليوم الأربعاء وفقا لحسابات رويترز وهو ما عزته الشركة إلى مكسب استثنائي في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت حسابات لرويترز بناء على بيانات مالية أن دبي للاستثمار التي تملك فيها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 11.5 في المئة حققت صافي ربح قدره 223.8 مليون درهم (60.93 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

ويقارن هذا مع أرباح بلغت 540.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2014 حينما عززت العائدات من بيع حصة في جلوبال فارما الأرباح.

وقال دبي للاستثمار في بيان إنها حققت صافي ربح في النصف الأول من 2015 بلغ 506 ملايين درهم انخفاضا من أرباح قدرها 806 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبدون احتساب المكسب غير المتكرر من بيع جلوبال فارما قال خالد بن كلبان الرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار إن أرباح النصف الأول من العام كانت ستزيد 172 مليون درهم في أعقاب تحسن أداء الوحدات الصناعية والعقارية التابعة للشركة.

وقال بن كلبان في البيان إن توقعات الشركة إيجابية للفترة المتبقية من العام وتبحث عن سبل جديدة لتوسعة أنشطتها ودعم أصولها.

وأضاف أن الشركة تدرس عدة مقترحات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والصناعة والعقارات.