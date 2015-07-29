مقدمة 2-بنك أبوظبي الوطني يتوقع تباطؤ سحب ودائع الحكومة بعد نزوح 10 مليارات دولار

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من ستانلي كارفالو وتوم أرنولد

أبوظبي 29 يوليو تموز (رويترز) - قال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول إن البنك لا يتوقع سحب ودائع حكومية كبيرة أخرى بعد سحب 37 مليار درهم (عشرة مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام.

وتضررت المالية العامة في دول الخليج المصدرة للنفط بفعل هبوط أسعار الخام في العام السابق. وتراجعت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 إلى حوالي نصف هذا المستوى.

وتعتمد البنوك في المنطقة عادة على الحكومات في جزء كبير من أنشطتها.

وأدى سحب الأموال من بنك أبوظبي الوطني - الذي تملك فيه حكومة الإمارة حصة قدرها نحو 70 في المئة - في النصف الأول من 2015 إلى هبوط إجمالي الودائع إلى 230.1 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران بانخفاض قدره 3.1 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال ثيرسبي إن ذلك عوضت عنه ودائع جديدة قيمتها 25 مليار درهم من بينها 17 مليارا من الخارج حيث يستهدف البنك سيولة خارجية أقل تكلفة.

وتابع "يوجد شح في السيولة الدولارية في دولة الإمارات وفي المنطقة نظرا لهبوط مبيعات النفط وتحرك الدولارات إلى أسواق مختلفة."