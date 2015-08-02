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نمو صافي ربح إعمار العقارية دبي 16% في الربع/2

Sun Aug 2, 2015 10:58am GMT
 
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دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - ارتفع صافي ربح إعمار العقارية 16 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

وقالت شركة التطوير العقاري التي تملك فيها حكومة دبي حصة أغلبية في بيان اليوم الأحد إنها حققت ربحا صافيا 1.18 مليار درهم (321.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

وأعلنت الشركة نمو أرباحها في الفصول الثمانية السابقة.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تبلغ أرباح إعمار في الربع الثاني 817 مليون درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 