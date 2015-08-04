مقدمة 1-نمو أرباح الدار العقارية بأبوظبي 18% في الربع/2

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من ماثيو سميث

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت الدار العقارية إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربحها 18.5 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو ما عزته الشركة إلى ارتفاع الإيرادات المتكررة وتحسن هوامش الأرباح وانخفاض تكلفة التمويل.

وقالت الدار العقارية شبه الحكومية التي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 في أبوظبي وغيرها من المشروعات في بيان إن الأرباح العائدة للمساهمين بلغت 599.2 مليون درهم (163.14 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

وأظهرت بيانات لرويترز أن الشركة سجلت ارتفاعا في الأرباح في ثمانية من تسعة فصول.

وكان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة أرباحا فصلية قدرها 514.6 مليون درهم.

وهبطت إيرادات الدار في الربع الثاني إلى 1.11 مليار درهم من 2.19 مليار درهم قبل عام.

وقال جريج فيور المدير المالي للدار العقارية في مؤتمر عبر الهاتف إن الشركة حققت العام الماضي زيادة استثنائية في الإيرادات نظرا لتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية المكتملة وجني إيرادات من تلك المبيعات.