مقدمة 1-الإمارات تفتح قطاع اتصالات الهاتف الثابت أمام المنافسة

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من ماثيو سميث

دبي 5 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر مشغل اتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إن الإمارات بدأت في فتح سوق الهاتف الثابت أمام المنافسة بعد أعوام من الضغط لتنفيذ تلك الخطوة.

ويأتي تحرير السوق الذي بدأ في يوليو تموز إثر مفاوضات استمرت نحو خمس سنوات سعت دو خلالها للاستفادة من شبكات منافستها الأكبر مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).

وأنهت دو - التي حققت التوقعات بتسجيل انخفاض محدود في أرباح الربع الثاني من العام حسبما أعلنت اليوم الأربعاء - احتكار اتصالات لخدمات الهاتف المحمول في 2007 وقدمت الشركتان لوقت طويل خدمات الإنترنت فائقة السرعة عبر خطوط الهاتف الثابت وخدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت في الإمارات لكن ليس في نفس المناطق.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لدو في مؤتمر بالهاتف إن خدمات شركته كانت مقصورة على المناطق الجديدة بدبي حتى بدأت الشركتان المنافسة على مستوى الدولة في الهاتف الثابت الشهر الماضي.

وقدر سلطان نصيب دو من إيرادات الهاتف الثابت بنحو 15 بالمئة.

وقال إنه سيكون هناك تغيير في قواعد اللعبة على المدى الطويل لأن السوق ستفتح على مستوى البلاد بأكملها.