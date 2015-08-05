إيرادات ماجد الفطيم دبي ترتفع 7% في النصف/1

من ماثيو سميث

دبي 5 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة ماجد الفطيم لإدارة مراكز التسوق ومقرها دبي زيادة سبعة بالمئة في إيرادات النصف الأول من العام اليوم الأربعاء مع زيادة الدخل من امتيازات السوبرماركت والأنشطة الترفيهية.

وقالت الشركة ذات الملكية الخاصة في بيان إن الإيرادات في الستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران بلغت 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار). ولم تفصح عن صافي الربح.

واستقرت الأرباح نصف السنوية للشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون عند 1.8 مليار درهم.

وتملك ماجد الفطيم وتدير 17 مركزا للتسوق و11 فندقا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى امتياز سلسلة سوبرماركت كارفور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

ووحققت الأنشطة العقارية للشركة إيرادات نصف سنوية بلغت ملياري درهم وأرباحا قبل الفائدة والضرائب الإهلاكات واستهلاك الديون بلغت 1.2 مليار درهم دون تغير على أساس سنوي.

واجتذبت مراكز التسوق 85 مليون زائر في الستة أشهر الأولى من العام بزيادة اثنين بالمئة عن العام الماضي.

وارتفعت مبيعات كارفور سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 11.2 مليار درهم بينما زادت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاكات واستهلاك الديون ثلاثة بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 563 مليون درهم.

وقالت ماجد الفطيم إن تباطؤ الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاكات واستهلاك الديون يرجع إلى التكاليف المرتبطة بافتتاح 15 متجرا جديدا لكارفور في النصف الأول من 2015. وتدير الشركة 143 متجرا لكارفور في 13 دولة.

وحققت أنشطة الاستثمارات لماجد الفطيم والتي تتضمن وحدات السينما والترفيه والرعاية الصحية إيرادات نصف سنوية بلغت 609 ملايين درهم بزيادة 21 بالمئة.