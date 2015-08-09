تراجع صافي ربح الاتحاد العقارية 96% في الربع/2

دبي 9 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت الاتحاد العقارية التي مقرها دبي تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام 96 بالمئة اليوم الأحد بفعل انكماش إيرادات إدارة العقارات ومبيعات المنازل بينما كانت أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي متضخمة بفعل إعادة تقييم عقارات.

وقالت الاتحاد العقارية في بيان لبورصة دبي إنها حققت ربحا صافيا بلغ 19.37 مليون درهم (5.3 مليون دولار) انخفاضا من 527.36 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2014.

وبلغت الإيرادات الفصلية للشركة من إدارة العقارات والمبيعات 19.76 مليون درهم مقارنة مع 48.70 مليون قبل عام.

وبلغت مكاسب الشركة من إعادة تقييم العقارات 121.41 مليون درهم في الربع الثاني مقارنة مع 711.57 مليون قبل عام.

وتراجع صافي ربح النصف الأول من العام 93 بالمئة إلى 47.52 مليون درهم.