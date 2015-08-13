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أرباح الواحة كابيتال الإماراتية تهوي 85% في الربع/2

Thu Aug 13, 2015 7:05am GMT
 
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دبي 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الواحة كابيتال في بيان لبورصة أبوظبي إنها حققت أرباحا صافية قدرها 166.86 مليون درهم (45.4 مليون دولار) في الربع الثاني من 2015 انخفاضا من 1.14 مليار درهم قبل عام.

وكانت الواحة قد سجلت قبل عام مكسبا استثنائيا قدره 1.31 مليار درهم من استثمارها في ايركاب القابضة.

واشترت ايركاب القابضة -التي تعد الواحة أكبر مساهم فيها- آنذاك أنشطة تأجير الطائرات من شركة أمريكان انترناشونال جروب في صفقة قيمتها 5.4 مليار دولار في صورة نقد وأسهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحري عبد المنعم درار)
 