هبوط أرباح دانة غاز الإماراتية 85% في الربع/2

دبي 13 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة هبوطا في صافي أرباحها بنسبة 85 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي أرباح بلغ 25 مليون درهم (6.8 مليوم دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو حزيران مقابل 169 مليون درهم قبل عام.

كما سجلت الشركة تراجعا في أرباحها في الأشهر الستة السابقة بسبب هبوط أسعار النفط الذي هوى لأقل من نصف السعر الأعلى له والذي سجله في يونيو حزيران 2014.

وبلغت الايرادات الفصلية للشركة 425 مليون درهم مقابل 685 مليونا قبل عام.

ودانة غاز واحدة من أكبر الشركات المستثمرة في النفط والغاز في إقليم كردستان العراق لكنها تخوض عملية تحكيم حاليا في لندن مع حكومة اقليم كردستان حيث تسعى إلى تأكيد حقوقها التعاقدية والحصول على مبالغ مستحقة عن منتجات قامت بتسليمها.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)