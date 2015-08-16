لمحة-سهم أرابتك يهبط بشدة في دبي بعد خسائر فصلية

0609 جمت -

* سهم أرابتك القابضة للبناء يهبط 6.7 بالمئة في بورصة دبي إلى 2.08 درهم ويجتذب أكبر حجم من التداولات الصباحية.

* الشركة تكبدت خسائر صافية بقيمة 718.3 مليون درهم (195.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران في ثالث خسائر فصلية على التوالي.

* خسائر الربع الثالث تقارن مع أرباح قدرها 102.4 مليون درهم قبل عام.

* النتائج الفصلية جاءت دون توقعات المحللين الذي تكهنوا بأرباح في الربع الثاني.

* مؤشر سوق دبي يتراجع 0.6 بالمئة صباحا.