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لمحة-سهم أرابتك يهبط بشدة في دبي بعد خسائر فصلية

Sun Aug 16, 2015 6:16am GMT
 
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0609 جمت -

* سهم أرابتك القابضة للبناء يهبط 6.7 بالمئة في بورصة دبي إلى 2.08 درهم ويجتذب أكبر حجم من التداولات الصباحية.

* الشركة تكبدت خسائر صافية بقيمة 718.3 مليون درهم (195.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران في ثالث خسائر فصلية على التوالي.

* خسائر الربع الثالث تقارن مع أرباح قدرها 102.4 مليون درهم قبل عام.

* النتائج الفصلية جاءت دون توقعات المحللين الذي تكهنوا بأرباح في الربع الثاني.

* مؤشر سوق دبي يتراجع 0.6 بالمئة صباحا.

* (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
 