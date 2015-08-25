مستشفيات النور تسعى لمضاعفة طاقتها مع استقرار الأرباح

أبوظبي 25 أغسطس آب (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات النور اليوم الثلاثاء إن المجموعة التي مقرها أبوظبي تنوي مضاعفة طاقتها في غضون ثلاثة أعوام بعد أن أعلنت نتائج النصف الأول من السنة التي أظهرت استقرار أرباحها عند نفس مستواها قبل عام.

وقال رونالد لافاتر في مؤتمر بالهاتف إن المجموعة المدرجة في بورصة لندن سترفع عدد الأسرة من 216 إلى أكثر من 400 بنهاية 2018 في ظل التوسع في المستشفيات القائمة وبناء مستشفيات جديدة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وقالت النور في بيان إن أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 44.9 مليون دولار مقابل 45.6 مليون قبل عام.

ونمت الإيرادات 8.5 بالمئة إلى 244 مليون دولار من 224.8 مليون قبل عام بفضل التوسع في أنشطة العيادات الخارجية والمستشفيات.

وقالت جوان كورين المدير المالي بالإنابة في المؤتمر "استقرت الأرباح نتيجة برنامج التحديث والتكلفة الأعلى للإهلاكات."

ويجري تحديث مستشفى النور في شارع خليفة لإضافة ثلاثة آلاف متر مربع للعيادات.

وقالت كورين إن تأثر الأرباح بافتتاح مراكز طبية جديدة وأعمال التحديث في مستشفى شارع الخليفة سيستمر في النصف الثاني من العام لكن يتوقع أن يتقلص تأثير هذين العاملين في العام المقبل.

وقال لافاتر إن النور تبحث عن فرص استحواذ في الخليج بفضل السيولة المتوافرة لديها التي تصل إلى 90 مليون دولار لكنه امتنع عن التطرق لمزيد من التفاصيل.