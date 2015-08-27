صافي ربح موانئ دبي العالمية يقفز 22% في النصف‭/‬1

دبي 27 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت موانئ دبي العالمية إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم عن قفزة 21.9 بالمئة في صافي ربح النصف الأول من العام بدعم من عملية الاستحواذ على شركة عالم المناطق الاقتصادية التي تعمل في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وفي بيان للبورصة اليوم الخميس قالت موانئ دبي - أحد الأصول المربحة لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون - إنها حققت أرباحا صافية قيمتها 405 ملايين دولار في النصف الأول مقارنة مع 332 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2014.

وبلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة المنتهية 30 يونيو حزيران 1.90 مليار دولار ارتفاعا من 1.66 مليار قبل عام.

كانت الشركة قالت في يوليو تموز إن الأحجام المجمعة في جميع المنافذ التي تسيطر عليها بلغت 14.4 مليون حاوية نمطية في النصف الأول بزيادة 3.5 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة اليوم "إننا ‭‭ماضون بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية عبر محفظة أعمالنا العالمية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 مع المحافظة في الوقت ذاته على هيكلية محفظة أعمالنا التي تركز بنسبة 70‬ بالمئة ‭ على مناولة بضائع المنشأ والمقصد وبنسبة 75‬ بالمئة ‭ على الأسواق الناشئة الأسرع نموا‬‬."