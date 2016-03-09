أعمار مولز الإماراتية توصي بتوزيع 0.1 درهم للسهم

دبي 9 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة إعمار مولز الإماراتية في بيان اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.1 درهم للسهم عن 15 شهرا حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2015.