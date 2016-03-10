مقدمة 1-طيران الإمارات تلحظ تراجع الطلب من قطاع النفط

(لإضافة تصريحات)

برلين 10 مارس آذار (رويترز) - قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات اليوم الخميس إن الشركة تتوقع "ارتفاعا كبيرا" في الأرباح السنوية للعام 2015-2016 لكنها فقدت بعض الأعمال بسبب انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وقال كلارك للصحفيين أثناء معرض آي.تي.بي السياحي في برلين إن الشركة التي تتخذ من دبي مقرا تبحث تقليص رحلات الطائرة ايرباص ايه380 إلى هيوستون بسبب انخفاض الطلب من قطاع النفط حيث أكبر عملائها من قطاع المؤسسات.

وأضاف "من جانب نوفر تكاليف التشغيل لكن الإيرادات بدأت تنخفض لأن العمل في قطاع المؤسسات محبط. إنه سلاح ذو حدين. لكن بموازنة الأمور يعمل قطاع الطيران بشكل أفضل نتيجة انخفاض أسعار النفط."

كان رئيس الخطوط الجوية القطرية أبدى وجهة نظر مماثلة عندما قال أمس الأربعاء إن إيرادات الطيران الفاخر انخفضت بسبب خفض الدول المنتجة للنفط التكاليف وضعف معنويات القطاع.