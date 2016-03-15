رئيس أبوظبي الوطني: البنك يرفع توزيعات أرباح 2015

أبوظبي 15 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني ناصر أحمد السويدي اليوم الثلاثاء إن البنك الذي يعد الأكبر في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول سيرفع توزيعات الأرباح لسنة 2015 إلى 0.45 درهم (0.12 دولار) للسهم.

ويزيد الرقم الجديد الذي أعلن خلال الاجتماع السنوي لمساهمي البنك عن التوصية السابقة لتوزيع 0.40 درهم للسهم عندما أعلن البنك نتائجه السنوية في يناير كانون الثاني.

وعقب الاجتماع قال الرئيس التنفيذي أليكس ثيرسبي للصحفيين إن البنك ليست لديه خطط لدخول أسواق جديدة في 2016 وإن قاعدة الإيداعات لديه آخذة في "الازدهار".

وأضاف "هناك سيولة في النظام (المصرفي) ونحن في وضع جيد."